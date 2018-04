Das HiFi-Studio Bramfeld widmet sich am 28./29. Mai unter dem Motto "Röhre in Perfektion" ganz der glühenden Leidenschaft.

Das HiFi-Studio Bramfeld widmet sich am 28./29. Mai unter dem Motto "Röhre in Perfektion" ganz der glühenden Leidenschaft. Zu Gast in der Bramfelder Chaussee 332: edle Röhren-Geräte von Octave und Lautsprecher von Audio Physic. Dazu gesellen sich die Klangoptimierungs-Tools von Fast Audio. Vertreter aller Firmen sind anwesend und freuen sich aufs Fachsimpeln. www.hifi-studio-bramfeld.de