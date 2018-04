Tonquellen-Extra Jubiläum

Der Herforder Vorzeige-Highender T+A feiert Geburtstag.

Vor 30 Jahren startete Firmenchef Siegfried Amft die Produktion vor allem von Lautsprechern mehr oder minder im Alleingang. Heute ist T+A der größte deutsche HiFi-Hersteller mit fast 90 Beschäftigten. Und im Laufe der Zeit veränderten sich die Schwerpunkte: Heute machen die Westfalen in erster Linie mit ihrer Elektronik Furore.

Schon seit Ewigkeiten haben sie dank stimmiger Optik und bester Qualität das Erbe der gelungenen Braun-HiFi-Geräte angetreten. In den letzten Jahren kamen immer mehr hochinnovative Komponenten hinzu. Der highendige Netzwerk-Musicplayer MP 1250 R (5/08) ist solch ein Meilenstein. Und nun der Alleskönner Caruso, eine Art moderner Komplettanlage mit Netzwerkanschluss, DVD/CD-Laufwerk und eingebauter Mehrkanal-Elektronik aus der R-Serie.

1500 Euro wird der Caruso kosten, und alle - beileibe nicht nur T+A-Fans - sind gespannt, was der Tausendsassa alles kann. Zum Jubiläum lädt T+A Freunde und Fans am 22. August nach Herford zum Tag der offenen Tür, an dem der Caruso erstmals öffentlich vorgeführt werden soll. Telefon 05221/76760; Infos zu Caruso: www.taelektroakustik.de