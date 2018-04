Apple Corps Ltd. und EMI Music geben die weltweite Veröffentlichung des originalen Beatles-Kataloges für den 09.09.2009 bekannt. An diesem Mittwoch im September werden die gesamten regulären Studioaufnahmen der Band erstmals in digital remasterter Form auf CD erhältlich sein.

Apple Corps Ltd. und EMI Music geben die weltweite Veröffentlichung des originalen Beatles-Kataloges für den 09.09.2009 bekannt. An diesem Mittwoch im September werden die gesamten regulären Studioaufnahmen der Band erstmals in digital remasterter Form auf CD erhältlich sein. Jedes Album erscheint im originalen Cover-Artwork und enthält ein umfangreiches Booklet mit neu verfassten Liner Notes und zahlreichen seltenen Fotos. Für einen begrenzten Zeitraum wird es limitierte CD-Ausgaben mit kurzen Film-Dokus über das jeweilige Album geben. Ebenfalls zu diesem Termin angekündigt sind zwei CD-Box Sets mit Stereo- und Mono-Versionen der Beatles-Alben. Außerdem erscheint an diesem Tag über die Firma Electronic Arts auch das weithin erwartete Videospiel "The Beatles: Rock Band". Die soundtechnische Bearbeitung des gesamten Beatles-Kataloges wurde von einem äußerst engagierten Team von Toningenieuren in EMI's Londoner Abbey Road Studios während der letzten vier Jahre durchgeführt. Beim Einsatz der sowohl neuesten Studiotechnologie als auch klassischen Sound-Equipments wurde das Hauptaugenmerk stets auf die möglichst authentische Wiedergabe der originalen Analogaufnahmen gelegt. Das Ergebnis dieses akribischen Prozesses ist die originalgetreueste Klangqualität, in der diese Musik seit ihrer Entstehung und Erstveröffentlichung in den 60er Jahren zu hören war. Die neue Album-Kollektion enthält alle zwölf Beatles-Alben der Jahre 1963 bis 1970, von "Please, Please Me" bis "Let It Be", in remasterten Stereo-Versionen, also auch die lang ersehnten ersten 4 Alben, die es bislang offiziell nur in Mono gab. Hinzu kommt, ebenfalls in Stereo, das Ende 1967 erstveröffentlichte Soundtrack-Album "Magical Mystery Tour", welches seit seiner CD-Ausgabe von 1987 zu den regulären Beatles-Werken gezählt wird. Außerdem neu in Stereo-Version aufgelegt werden auch die beiden Einzel-CD-Sammlungen "Past Masters Vol. I & II", die zahlreichen nicht auf Alben enthaltenen Singles wird es als Doppel-CD geben.