ABBA wollen neuen Song veröffentlichen

ABBA haben angekündigt, ihr letztes Album "The Visitors" noch einmal zu veröffentlichen. Wie der "Rolling Stone" berichtet, soll die CD am 23. April mit einem bisher unveröffentlichten Lied erscheinen.

Der neue Song, "From a Twinkling Star to a Passing Angel", ist eine Demo-Version, die etwa zur gleichen Zeit aufgenommen wurde wie das Album. "The Visitors" wurde 1981 zum ersten Mal veröffentlicht. Die neue Version des Albums soll zusätzlich sechs weitere, zuvor veröffentlichte, Bonus-Titel enthalten. Außerdem wird eine DVD mit bisher unbekanntem Material aus den Archiven der Band beigefügt. Darunter auch ihr letzter Live-Auftritt in der "Late Late Breakfast Show" auf BBC von Dezember 1982."From a Twinkling Star" wird die erste Neuveröffentlichung von ABBA seit dem Box-Set "Thank You for the Music", das 1994 erschienen war.