Acer bringt Quadcore-Tablet im April

Acer bringt sein neues 10,1 Zoll Android-Tablet im April nach Deutschland. Das Iconia Tab A510 ist mit einem schnellen Quadcore-Prozessor von Nvidia sowie mit Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) ausgestattet. Zunächst kommt die WLAN-Variante in den Handel.

Mobile Multimedia-Anwendungen der Extraklasse verspricht Acer bei seinem neuen Android-Tablet Iconia Tab A510. Ein 1,3 Gigahertz schneller Quadcore-Prozessor mit integriertem Companion-Core von Nvidia (Tegra 3) soll genügend Rechenpower für alle leistungshungrigen Anwendungen auf dem Android-Tablet liefern. Ihm stehen 1 Gigabyte Arbeitsspeicher und 16 bzw. 32 Gigabyte Speicher zur Verfügung. Ein Nvidia Ultra-Low-Power-Grafikchip kommt unterstützend zum Einsatz. Das Tab A510 verfügt über ein 10,1 Zoll großes Display mit dem Seitenverhältnis 16:10. Seine Auflösung von 1280 x 800 Pixel verspricht jedoch nur standardübliche Detailschärfe.

Das 685 Gramm schwere Iconia Tab A510 kommt gleich mit der aktuellen Android-Version 4.0 in den Handel. Sie wird ergänzt durch die Benutzeroberfläche Acer-Ring UI, die den schnellen Zugriff auf eine Vielzahl von Applikationen und Einstellungsmöglichkeiten mit einer Berührung erlauben soll. Das Tab A510 geht ausschließlich per WLAN (Standards: 802.11 b/g/n) ins Internet. Bluetooth, GPS und eine Reihe von Sensoren sind natürlich ebenso vorhanden wie eine 5 Megapixel-Autofokus-Kamera auf der Rückseite.Das Iconia Tab A510 verfügt über einen kräftigen 9.800 mAh Akku. Er soll das Tablet in die Lage versetzen bis zu 15 Stunden lang HD-Videos ohne Unterbrechung abzuspielen. Das Acer Iconia Tab A510 kommt im April in den Farben Schwarz und Silber in den Handel, Angaben zum Preis des 10,1 Zoll-Tablets gibt es von Acer bislang noch nicht. Die wichtigsten Fakten zum Acer Iconia A510