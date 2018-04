Acer zeigt zwei Windows 8 Tablets auf der IFA

Acer zeigt Ende August erstmals seine neuen Windows 8 Tablets in Deutschland. Im IFA-Messegepäck sind das Acer Iconia W510 mit 10,1 Zoll Bildschirm sowie das Profi-Tab Iconia W700 mit 11,6 Zoll-Riesenmonitor.

Am 26. Oktober kommt Windows 8 für Endkunden auf dem Markt. Bereits auf der IFA - Ende August in Berlin - stellt Acer zwei Tablets mit dem neuen Windows-Betriebssystem vor. Im Messegepäck: Das neue 10,1-Zoll Tablet Acer Iconia W510 und das Iconia W700. Das Tablet mit dem 11,6 Zoll-Riesenbildschirm verfügt über einen zusätzlichen Standfuß.

Das kleine Acer-Tab fällt durch seine vielseitige Einsetzbarkeit auf: Es ist als normales Tablet (Touch-Modus), in Kombination mit dem Keydock (Type-Modus) und mit umgeklapptem Keydock (View-Modus) einsetzbar. Daten zum Innenleben des neuen 10,1 Zoll-Windows-Tablet liefert Acer bislang nur sehr spärlich: So soll das Display eine Auflösung von 1368 x 768 Pixel bieten und das Tablet etwa 9 Stunden mit einer Akkuladung durchhalten. Ein Slot für Micro-SD-Karten und ein HDMI-Anschluss soll ebenfalls vorhanden sein. Weitere konkrete Fakten zu Prozessor, Speicher, Kamera und Co gibt es noch nicht. Klar ist jedoch: Durch den Einsatz der Tastatur-Dockingstation verlängert sich die Ausdauer des Windows-Tablets auf 18 Stunden und auch die Anschluss-Auswahl bekommt Zuwachs.

Das Profi-Tab: Acer Iconia W700Speziell für Profi-Anwender ist das Acer Iconia W700 gedacht. Sein XXL-Display hat eine Diagonale von 11,6 Zoll (29,5 Zentimeter) und bietet eine Full-HD-Auflösung mit 1920 x 1080 Pixel. Das Tablet ist mit Bluetooth 3.0, Thunderbolt- und HDMI-Anschluss ausgestattet. Die Ausdauer des Riesentabs soll bei 8 Stunden liegen. Dolby Home Theater ist auch vorhanden und soll für kraftvollen Sound sorgen. Weitere Fakten hat Acer ebenfalls zu diesem Modell noch nicht preisgegeben. Das Iconia W700 verfügt über einen flexibel nutzbaren Standfuß, der um bis zu 70 Grad geneigt werden kann. Hier finden Sie Informationen zum aktuellen 10 Zoll-Tablet Acer Iconia A510 mit Android-Betriebssystem