Ändert Nokia seine Netzbetreiber-Strategie?

Mit der Einführung der neuen Windows 8-Smartphones will Nokia seine Vertriebsstrategie ändern, melden Finanzmedien. Danach soll es die neuen Lumia-Modelle nur noch bei ausgewählten Netzbetreibern geben.

Nach einer Meldung der Financial Times Deutschland hat Nokia Geheimverhandlungen mit einigen europäischen Netzbetreibern geführt, um eine neue Netzbetreiber-Strategie für die Vermarktung von Lumia-Modellen vorzubereiten. Der mit erheblichen Einbrüchen bei den Smartphone-Verkäufen kämpfende Mobiltelefon-Hersteller will - so der Bericht der Financial Times Deutschland - die neuen Smartphones auf Basis von Windows Phone 8 nicht mehr möglichst breit bei allen Mobilfunknetzbetreibern anbieten, sondern nur noch über ausgewählte Netzbetreiber verkaufen. Nokia will seine neuen Partner unterstützen, damit diese die neuen Windows-8-Smartphones über ihre Vertriebskanäle häufiger verkaufen als bisher. Zu den möglichen Kooperationspartnern in Europa gehören France Telecom sowie die Deutschen Telekom. Mit dieser Strategie will Nokia die schwachen Absatzzahlen der Lumia-Smartphones verbessern. Sie soll helfen, wieder Boden gegenüber Apple und Samsung bei den Smartphone-Verkäufen zurückzugewinnen.