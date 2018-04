Bei Aldi gibt es ab Donnerstag das Android 4.0-Smartphone LG Optimus L5 für 159 Euro. Handelt es sich dabei wirklich um ein Schnäppchen?

Lohnt es sich, das Android 4.0-Smartphone LG Optimus L5 für 159 Euro bei Aldi zu kaufen? Wir decken das "Schnäppchen" auf.

Das Optimus L5 gehört zur neuen Design-Serie von LG. Es ist eines der beiden Einsteigermodelle in dieser Serie, was an seinem einfachen 800-Megahertz-Prozessor und seinem 4-Zoll-Display, das lediglich 320 x 480 Pixel auflöst, erkennbar ist. Die 4 Gigabyte Speicher ist zwar nicht sonderlich groß, können aber per Speicherkarte erweitert werden. Als Betriebssystem kommt Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) zum Einsatz, wobei der einfache Prozessor dessen Stärken nicht richtig ausnutzen kann.

Anzeige

Auf Mittelklasse-Niveau ist hingegen die eingebaute 5-Megapixel-Kamera. Interessant (für die Zukunft) ist auch der eingebaute NFC-Chip (Near Field Communication). Der 1500 mAh-Akku verspricht zudem recht ordentliche Ausdauerwerte.

Fazit: Das LG Optimus L5 ist ein schönes Smartphone mit Android 4.0, jedoch unter der schönen Schale arbeitet Hardware auf Einsteiger-Niveau. Falls dies genügt: Der Aldi-Angebotspreis von 159 Euro ist jedoch nicht so attraktiv, seitdem der Mediamarkt heute das L5 ebenfalls in sein Aktionsprogramm genommen hat. Beim Mediamarkt gibt es das L5 ab sofort (bis zum 18. September) bereits für 149 Euro (ggf. plus Transportkosten). Das LG Optimus L5 im ersten Test

Die besser ausgestattette Alternative: LG Optimus L7 im Test, ist zurzeit bei Online-Anbietern für 226 Euro (inkl. Transportkosten) zu bekommen.

Ebenfalls von LG, aber noch günstiger: LG Optimus L3 im Test, es ist für rund 100 Euro erhältlich.