Aldi Nord: Samsung B2100 Xtreme für 50 Euro

Seit heute, 27.9.2012, verkauft Aldi Nord das robuste Handy Samsung B2100 Xtreme als Aktionsangebot. Das vertragsfreie Mobilteleon gibt es für 49,99 Euro.

Das Samsung B2100 Xtreme ist ein einfaches GSM-Quadband-Handy für harte Anforderungen. Das 103 Gramm schwere Mobiltelefon besitzt ein gummiertes, sehr robustes Gehäuse. Es ist vor Stößen und Staub geschützt (nach Standard IP 57) und übersteht auch ein Wasserbad in einem Meter Tiefe. Selbst extreme Temperaturen (von -20 bis +60 Grad) machen ihm nichts aus.

Das B2100 Xtreme besitzt einen kleinen 1,8 Zoll-Bildschirm, der lediglich 128 x 160 Pixel darstellen kann. Sein 10 Megabyte großer Minispeicher ist per MicroSD-Speicherkarte erweiterbar. Das B2100 Xtreme besitzt einen einfachen MP3-Player sowie eine einfache 1,3 Megapixel-Kamera auf der Rückseite. Sein 1000 mAh-Akku soll Gesprächszeiten von bis zu 9 Stunden in GSM-Netzen erlauben. UMTS-Netze und schnelle Datentransfers lassen sich damit nicht nutzen. Fazit: Das Samsung B2100 Xtreme ist ein attraktives Zweithandy, das sich für härtere Outdoor- oder Arbeitseinsätze anbietet. Es ist ein Mobiltelefon, um telefonisch oder per SMS erreichbar zu sein. Der Aktionspreis von Aldi Nord macht das nicht mehr ganz so neue Mobiltelefon sehr interessant. Zwar gibt es das B2100 Xtreme im Congstar Handyshop zurzeit (am 27.09.2012) noch etwas günstiger, jedoch ist es nur zusammen mit einer Congstar Prepaidkarte zu bekommen. Außerdem werden für seinen Transport zusätzlich Versandkosten berechnet.

Samsung bietet auch ein robustes Smartphone, das Samsung Galaxy XCover. Hier finden Sie weitere Infos zu diesem Modell. Bei Online-Anbietern ist es für ca. 185 Euro zu bekommen.