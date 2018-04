Aldi-Nord: Samsung Galaxy S Plus im Aktionsangebot

Aldi Nord verkauft ab Donnerstag 1. März 2012 wieder ein Smartphone als Aktionsangebot. Diesmal hat der Discounter das Samsung Galaxy S Plus für 299 Euro im Programm. Mit im Paket ist auch eine Autohalterung sowie die Navi-App GoPal Navigation. Wie attraktiv ist das Paket?

Das Galaxy S Plus ist das alte Samsung Spitzenmodell Galaxy S mit attraktiven Verbesserungen - etwa der schnellere Prozessor und der stärkere Akku. Es bietet es eine ordentliche Komfortausstattung, inklusive dem farbstarken 4 Zoll (10,2 Zentimeter) großen Super AMOLED-Display (Auflösung: 480 x 800 Pixel). Für die flotte Bedienbarkeit sorgt der 1,4 Gigahertz Singlecore-Prozessor, der 8 Gigabyte große interne Speicher sowie Android 2.3 als Betriebssystem.

Ein schneller Internetzugang per WLAN und UMTS/HSPA ist ebenso vorhanden. Für Fotos und Videos (im HD-Format mit 720p) steht eine 5 Megapixel-Kamera zur Verfügung. Der neue Akku garantiert viel Ausdauer, wie die connect-Redaktion in ihren Tests ermittelte . Das Testfazit der Redaktion: "Das aufgerüstete S-Plus bietet zum günstigen Preis alles was ein modernes Smartphone können sollte." Ebenso positiv fällt auch das connect-Testurteil aus: ein glattes "Gut" für das Samsung Galaxy S Plus. Mit im Paket bei Aldi Nord ist auch eine Autohalterung und ein Ladekabel für das Samsung Phone. Ebenfalls dabei ist die Medion Navi-App Go Pal Navigation . Fazit: Das Galaxy S Plus ist ein handliches und gut ausgestattetes Android-Smartphone. Es ist eines des interessantesten Modelle der 300 Euro Klasse. Der Preis des Aldi Nord-Angebot ist jedoch kein Super-Angebot. Das Samsung-Phone gibt es aktuell im Onlinehandel für etwas unter 280 Euro (inkl. Versandkosten) - jedoch ohne Autohalterung-/Ladegerät und Navi-App. Wer das Auto-Kit nicht braucht, sollte besser dort zugreifen. Wer eine preisgünstige Navi-App für Wenigfahrer sucht, ist mit der kostenlosen App Google Maps Navigation sehr gut bedient.