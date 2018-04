Alice bringt Flatrate zum Telefonieren in die Türkei

Mit Alice Dünyam bringt der DLS- und Festnetzspezialist eine Flatrate für alle, die gerne und oft in die Türkei telefonieren bzw. aus der Türkei angerufen werden.

Ab dem 2. September kann man das neuste Angebot von Alice buchen. Mit der Dünyam-Flatrate kann man von Deutschland aus kostenlos ins türkische Festnetz telefoniern. Zur Flatrate gehört das DSL Paket Alice Fun, mit dem man mit bis zu 16 Mbit/s über eine Flatrate im Internet unterwegs ist.

Praktisch: Beim Abschluss von Alice Dünyam kann man drei Telefonnummern der Türk Telekom festlegen. Die Nutzer dieser Nummern können dann kostenlos von der Türkei aus den entsprechenden Alice-Anschluss anrufen. Möglich ist das durch eine Kooperation von Alice mit Türk Telekom.

Innerhalb des Netzes von Alice sind Gespräche kostenlos, egal ob Mobilfunk- oder Festnetz. Alice Dünyam kostet im ersten Jahr 39,90 Euro pro Monat, danach 49,90 Euro pro Monat. Dieses Angebot gilt für alle, die sich bis Ende September für Alice Dünyam entscheiden. Bestandskunden, die Alice Fun nutzen, können Alice Dünyam für 20 Euro pro Monat aufbuchen.

Alice Dünyam-Kunden habenkostenfreien Zugang zum Bildungsportal "VITAMIN" und zum Online-Game "I can football" - beide Angebote werden von Türk Telekom bereitgestellt.

Das Angebot richtet sich vornehmlich an die rund drei Millionen in Deutschland lebenden Türken, die gerne mit Freunden und Verwandten in der Türkei telefonieren und Kosten sparen wollen.