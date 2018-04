Alice Light: Telefonanschluss und DSL-Flat für 14,90 Euro

Wer hauptsächlich eine DSL-Flat benötigt und nur selten im Festnetz telefoniert, braucht bei Alice nicht mehr als 14,90 Euro ausgeben.

Mit den neuen Alice Light Tarif bekommt man eine DSL-Flarate mit einer Downloadgeschwindigkeit von bis zu 16 Mbit/s und einen analogen Telefonanschluss. 14,90 Euro kostet es pro Monat, 1 Jahr lang. Die restliche Vertragslaufzeit der 24 Monate zahlt man 24,90 Euro.

Neukunden bekommen die Einrichtungsgebühr erstattet und 50 Euro Willkommensbonus, der auf angerechnet wird. Bestandskunden könnten für 10 Euro auf den Alice Light wechseln. Bisher kostete der analoge Telefonanschluss zum Alice Light DSL-Tarif 2 Euro pro Monat.

Der Alice-Ligh-Tarif lohnt sich für Menschen, die hauptsächlich DSL nutzen und nur selten ins Festnetz telefonieren. Die Telefongebühren betragen in der Hauptzeit 3,5 Cent Pro Minute ins deutsche Festnetz und 22 Cent in die Mobilfunknetze. In der Nebenzeit, zwischen 18 und 8 Uhr und am Wochenende, zahlt man nur 1,9 Cent pro Minute ins Festnetz. Die 22 Cent ins Mobilfunknetz bleiben gleich.

Innerhalb des Alice-Netzes, ob zu Festnetz oder Mobilfunk, telefoniert man stets kostenlos.