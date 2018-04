Das iPhone 5 ist da. Wir haben hier alle Infos zum neuen iPhone zusammengefasst, vom Test bis zu den Angeboten im Handel.

Das iPhone 5 unter der Lupe

Größer, leichter, flacher, eleganter - besser? Die wichtigste Frage ist natürlich, was taugt das neue iPhone, wo sind seine Stärken, wo hat es Schwächen. Das erfahren Sie im Testbericht des iPhone 5.

iOS 6, die Software für das iPhone, haben wir bereits ausprobiert. Sie bietet nun eine kostenlose Turn-by-Turn-Navigation und eine bessere Integration von Facebook. Sie steht mittlerweile für ältere iPhones zum Download bereit. Die neue Betriebssystem-Version funktioniert auch auf einem iPhone 4 oder 3GS, einem iPod touch der vierten Generation oder dem iPad 2 und iPad 3 - teilweise mit Einschränkungen bei der Funktionalität.

iPhone 5 kaufen: Die Angebote im Überblick

Am 21. September 2012 um 8 Uhr beginnt der Verkauf des neuen iPhone 5 in den Apple Stores. Dort gibt es - soweit verfügbar - das neue iPhone mit 16 Gigabyte-Speicher für 679 Euro, die 32 Gigabyte-Variante für 789 Euro und die 64 Gigabyte-Version für 899 Euro. Ein aktueller Blick in die Angebote der Online-Händler und Mobilfunk-Anbieter zeigt schnell, dass das Angebot direkt bei Apple zurzeit mit Abstand die preisgünstigste Variante ist, an ein neues iPhone ohne einen Mobilfunktarif zu kommen.

Es spricht aber natürlich auch einiges dafür, das iPhone 5 mit Vertrag bei einem der großen Netzbetreiber zu kaufen. Die Telekom hat bereits passende Angebote vorgestellt und dürfte dabei gute Karten bei der Kundschaft haben. Schließlich unterstützt das iPhone 5 lediglich das LTE-Netz der Telekom. In den anderen deutschen Mobilfunknetzen lässt sich LTE mit dem iPhone 5 nicht nutzen. Doch auch ohne LTE lässt sich das neue iPhone uneingeschränkt nutzen, es spricht also nichts gegen einen der anderen Netzbetreiber. Wir stellen die iPhone-Angbote von Vodafone und Telefonica O2 vor.

Anzeige

Top 10: Die besten Smartphones