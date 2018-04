Amazon: E-Book-Reader Kindle Touch kommt

Amazon hat den Verkaufsstart seiner E-Book-Reader Kindle Touch und Kindle Touch 3G in Deutschland angekündigt. Ende April sind die 6-Zoll-Geräte bei Amazon für 129 beziehungsweise 189 Euro zu bekommen.

In den USA gibt es sie schon länger - ab 27. April auch in Deutschland: das Kindle Touch und das Kindle Touch 3G. Die beiden neuen E-Book-Reader von Amazon unterscheiden sich vor allem durch ihr multitouchfähiges E-Ink-Display vom bekannten E-Book-Reader Kindle. Sie verfügen über ein 6 Zoll großes, 600 x 800 Pixel darstellendes Display, das lediglich Grautöne anzeigt. Wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Kindle Touch-Modellen ist die zusätzliche UMTS/EDGE Funkeinheit im Kindle Touch 3G. Das Touch 3G nutzt dabei das Mobilfunknetz von Vodafone und soll in der Lage sein ein Buch in weniger als 60 Sekunden herunter zu laden. Für die Nutzung des Kindle Touch 3G fallen keine zusätzlichen Mobilfunkgebühren an.

Beide Kindle-Touch-Varianten verfügen über einen 4 GByte Speicher - davon sind 3 GByte frei verfügbar. Rund 3.000 Buchtitel soll ein Kindle Touch speichern können. Ein WLAN-Anschluss (Standards: 802.11b/g/n) sowie eine Micro-USB-2.0-Schnittstelle sind ebenfalls vorhanden. Die Ausdauer der beiden rund 212 Gramm (3G Version: 220 Gramm) leichten E-Book-Reader soll bis zu zwei Monaten betragen - bei einer täglichen Lesedauer von 30 Minuten. Die Ladezeit über USB 2.0 beträgt etwa vier Stunden. Ein Netzteil ist bei den Readern zum Preis von 129 Euro (Kindle Touch) bezeihungsweise 189 Euro (Kindle Touch 3G) jedoch nicht im Lieferumfang enthalten. Es muss als Zubehör nachgekauft werden. Die Vorbestellung für die beiden Modelle ist ab sofort möglich - die Auslieferung beginnt am 27. April 2012.Der Kindle Büchershop bietet heute nach Angaben von Amazon über eine Million Bücher, darunter 75.000 deutsche Titel. 85 der Top 100 Titel der Spiegel-Bestseller-Liste sind im Kindle Büchershop zu finden.