Android 4.0.4-Update für Galaxy S2 & Galaxy Note

Samsung rollt jetzt das Update auf Android 4.0.4 aus. Die beiden Oberklasse-Modelle Samsung Galaxy Note und Samsung Galaxy S2 kommen bald in den Genuss des neuen Betriebssystems und einiger Zusatzverbesserungen.

Samsung hat in Europa die Update-Welle auf die aktuelle Android-Version Android 4.0.4 gestartet. Wie der Blog All about Samsung meldet, ist seit heute das Update für das Tablet-Phone Galaxy Note in Deutschland verfügbar. Zunächst kommen ungebrandete Modelle in den Genuss des Updates. Die 176 Megabyte große Datei kann direkt auf das Samsung Galaxy Note geladen werden - empfehlenswert ist es, dies über ein WLAN-Netz zu tun.

Bereits vor einigen Tagen hat Samsung das Update auf Android 4.0.4 für sein populäres Smartphone Galaxy S2 (Version: GT-I9100) in Russland gestartet. Bis das Update in Deutschland verfügbar sein wird, werden noch einige Tage vergehen. Teil des Updates ist eine neue Radio-Firmware, die Einfluss auf die Mobilfunk-, WLAN-, Bluetooth- und GPS-Schnittstelle hat. Welche konkreten Auswirkungen die neue Samsung-Firmware für das Galaxy Note und Galaxy S2 hat und ob sie alle bekannten Bugs ausräumt, müssen spätere Tests zeigen.