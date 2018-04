Android 4.0: Google bessert nach

In den USA hat Google mit dem Verteilen eines neuen Updates von Android 4.0 begonnen. Ob und wann die neue Version 4.0.4 nach Deutschland kommt ist unklar.

Während die meisten Android-Phone-Besitzer auf das neue Android-Betriebssystem 4.0 für ihr Smartphone immer noch warten, hat Google bereits ein erneutes Update der neuen 4er Version versendet. Das jüngste Update auf Android 4.0.4 wurde jedoch lediglich in den USA auf Geräte des Netzbetreibers Verizon over the Air verteilt. Es soll Verbesserungen der allgemeinen Performance des Smartphones bringen sowie die Funktionsfähigkeit seines Multitouchs verbessern. Optimiert wurde auch die Performance im amerikanischen 4G-Netz. Google scheint zurzeit das neue Betriebssystem in vielen kleinen Schritten nachträglich zu optimieren. Möglicherweise ist das einer der Gründe weshalb das Upgrade bei den Androidmodellen auf 4.0 (noch) nicht anläuft. Wann die neue Version 4.0.4 in Deutschland verteilt wird, ist noch unklar.