Die Update-Welle für das Samsung Galaxy S3 läuft seit heute in Deutschland an. Auch das Galaxy S2 soll Jelly Bean noch in diesem Jahr bekommen.

Obwohl es lange Zeit etwas still war beim Thema Update auf Android 4.1 für das Samsung Galaxy S2, jetzt scheint das Update in greifbare Nähe zu rücken. Stimmt die Ankündigung von Samsung Schweden, über die der Blog Sammobile.com berichtet, dann startet der Update-Prozess in Schweden im November. Wann genau deutschen S2-Besitzern das Update zur Verfügung stehen wird, ist unklar. Samsung rollt in der Regel ein neues Betriebssystem für seine Smartphones in zeitlichen gestaffelten Wellen in Europa aus.

Testbericht: Samsung Galaxy S2

Letztlich stehen die Chancen nicht schlecht, dass die deutschen Besitzer eines Galaxy S2 noch in diesem Jahr das Update bekommen werden, mit dem ein deutlicher Performance-Gewinn beim Samsung-Smartphone verbunden sein soll.

Die Vorteile von Android 4.1

Rollout beim Samsung Galaxy S3 gestartet

Etwas zäh verläuft der Update-Prozess beim Galaxy S3. Bereits vor knapp zwei Monaten wurde der Weitergabe-Prozess in Polen gestartet . Dann wurde es still um das Rollout von Jelly Bean. Scheinbar mussten aufgrund von Ausdauer-Problemen und Schnittstellen-Bugs einige Anpassungen an der Software vorgenommen werden.

Seit letzter Woche geht's jedoch wieder mit dem Rollout von Android 4.1.1 los. In Korea wurde der Prozess bereits gestartet. Laut Sammobile.com sollen in diesem Monat in den meisten Ländern das Jelly-Bean-Update vorliegen.

Nach aktuellen Angaben dieses Blogs startet Samsung seit heute in Deutschland der Rollout. Besitzern eines von Vodafone gebrandeten Galaxy S3 sowie von ungebrandeten Samsung Galaxy S3 steht ab sofort das Update zur Verfügung. Auch O2-Kunden sollen seit heute an das Android 4.1.1-Update von Samsung kommen.

Mit dem Start des Roll-Outs steht in der Regel nicht sofort allen Besitzern das Update zur Verfügung. Dieser Prozess kann einige Tage dauern. Aufgrund der sehr großen Datenmenge des Updates empfiehlt es sich das neue Betriebssystem via PC und Kies auf das S3 zu laden.