Android 4.2 für Galaxy Nexus und Nexus 7

Seit gestern gibt es Android 4.2 für das Galaxy Nexus und das Nexus 7. Das Update wird über das Internet direkt auf die mobilen Endgeräte (Over the Air, OTA) übertragen. Bislang sind lediglich Nutzer in den USA in den Genuss des Betriebssystem-Updates gekommen. In den nächsten Tagen wird wahrscheinlich auch der Updateprozess in den Europa starten. Ein genauer Termin ist jedoch nicht bekannt.

Unklar ist auch, ob auch noch das ältere Nexus-Modell Samsung Nexus S in den Genuss des neuen Betriebssystems kommen wird.

Android 4.2 erlaubt beispielsweise Tablets wie dem Nexus 7 und dem Nexus 10 die Einrichtung von getrennten Benutzerkonten mit eignen Homescreens, Einstellungen und mehr, die zudem vor dem Zugriff anderer Nutzer geschützt sind. Mobile Endgeräte mit einer Kamera auf der Rückseite können erstmals auch 360-Grad-Fotos aufnehmen. Außerdem können auf der Tastatur jetzt auch Texte per Fingerwisch geschrieben werden, ähnlich wie bei Swype.