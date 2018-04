Android Market: 100.000-App-Hürde geknackt

Google hat die 100.000er-Marke bei den Apps im Android Market nun offiziell überschritten.

Google hat nun offiziell über sein Entwicklerteam mitteilen lassen, dass der Android Market 100.000 Apps enthält.

Bisher konnte man sich immer nur auf die Zahlen von AndroLib berufen, die mit ihrer Hochrechnung offenbar etwas danebenliegen. Demnach hätte der Android Market derzeit rund 150.000 Apps im Programm.

Den Meilenstein von 100.000 Apps hat Google mit Android nun innerhalb von ziemlich genau zwei Jahren erreicht. Hauptkonkurrent Apple war etwas schneller. Von 0 auf 100.000 ging's in Cupertino in 15 Monaten. Inzwischen hat der App Store 300.000 Apps in den "Regalen".

Die Konkurrenz von Palm, Nokia, Samsung und RIM hinkt den beiden in Sachen Anzahl der Apps weit hinterher. Zudem wächst die Verbreitung des Android-Betriebssystems äußerst schnell und gräbt der Konkurrenz Nutzer ab. In den USA besitzt es inzwischen einen Marktanteil von fast 20 Prozent. Grund dafür ist die hohe Fragmentierung - Android läuft auf High-End-Smartphones und auch auf günstigen Geräten und ist somit massenmarkttauglicher als viele andere Betriebssysteme.