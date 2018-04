Anfang 2012: Neues Prada-Phone powered by LG

LG und Prada haben die Fortsetzung ihrer Partnerschaft bei Smartphones beschlossen. Anfang 2012 kommt das neue Prada 3.0.

LG ist weiterhin der exklusive Partner der Modemarke Prada bei Mobiltelefonen. Bislang hatte LG bereits zwei Modelle für Prada entwickelt und gebaut. Sie kamen 2007 (Prada Phone by LG 1.0) und 2008 (Prada Phone by LG 2.0) auf den Markt. Anfang 2012 wird das Prada Phone by LG 3.0 folgen.

Details zu dem neuen Modell nennen weder Prada noch LG. In ihrer gemeinsamen Pressemitteilung weisen sie lediglich darauf hin, dass bislang alle Prada-Phones ihren Benutzern neue, revolutionäre Technologien zur Verfügung gestellt hatten. Lediglich eine Entwurfskizze des Prada-Phone wurde veröffentlicht.