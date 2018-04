Antennagate-Verantwortlicher muss gehen, iPhone 5 kommt?

Mark Papermaster, verantwortlicher für die Technik beim iPhone 4 und damit auch für das Empfangsproblem, muss nun bei Apple seinen Hut nehmen.

Mark Papermaster war für die Entwicklung des iPhone 4 und der iPod-Modelle bei Apple verantwortlich. Zwar gibt es laut Financial Times Deutschland keine offizielle Stellungnahme von Apple oder von Papermaster zu den Gründen der Entlassung. Es liegt jedoch nahe, dass Papermaster nun die Verantwortung für das Empfangsproblem des iPhone 4 bei einer bestimmten Haltung in der Hand übernehmen muss.

Die "Antennagate" getaufte Misere brachte Apple zwar einen gewissen Imageschaden ein. Den guten Verkaufszahlen des iPhone 4 tat dies jedoch noch keinen gravierenden Abbruch. Apple fährt zudem nach öffentlichem Eingeständnis eine Notlösung und schenkt jedem iPhone 4-Nutzer eine Schutzhülle, die das Empfangsproblem und die erhitzten Gemüter lindern soll.

Papermaster wechselte 2009 von IBM zu Apple, da ihm dort ein höheres Gehalt und größere Kompetenzen zugesprochen wurden. Sein Nachfolger bei Apple wird nun Bob Mansfield. Er ist bisher für die Hardware bei den Apple-Computern zuständig, hatte laut Financial Times aber auch schon seinen Beitrag zum iPhone geleistet.

iPhone 4 CDMA und iPhone 5 schon in der Mache?

In der Zwischenzeit wurden Gerüchte laut, dass Apple bereits an einer CDMA-Version des iPhone 4 arbeite. Der Funkstandard CDMA wird vornehmlich in den USA von Sprint und Verizon verwendet. Der aktuelle Exklusivpartner von Apple für das iPhone ist AT&T, und der setzt auf GSM. Es wird spekuliert, ob dieses Monopol bald aufgehoben wird und auch andere Mobilfunkanbieter das iPhone 4 vertreiben dürfen.

Gerüchte ranken sich auch um einen baldigen Nachfolger des iPhone 4. Das iPhone 5 soll demnach schon in Kürze in Produktion gehen und bereits im Januar 2011 erscheinen. Dieser Schritt gilt als Reaktion auf die Empfangsprobleme des iPhone 4. Eine offizielle Bestätigung dazu gibt es jedoch noch nicht.