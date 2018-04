Apple Black Friday am 26. November

Apple bietet am kommenden Freitag einige seiner Produkte im Apple Store und auch im Online Store vergünstigt an.

Deutschland übernimmt gerne Traditionen von den USA, zuletzt zelebriert bei Halloween Ende Oktober. Doch auch der November hat etwas zu bieten - den "Black Friday", wie in den USA der Tag nach dem Thanksgiving-Fest genannt wird. An dem Tag haben die meisten Amerikaner frei und starten ihre Weihnachtseinkaufsession. Die Geschäfte freut's und sie locken an diesem Tag zusätzlich mit speziellen Angeboten.

So auch Apple. Per E-Mail benachrichtigte das Unternehmen seine Kunden, dass am 26. November "Geschenke-kauf-Tag" sei. Ab 8 Uhr beginnt er und wird sicherlich mit dem ein oder anderen guten Angebot im Apple Store aufwarten. Welche Produkte genau betroffen sind und wie hoch die Vergünstigungen ausfallen ist noch nicht bekannt. Eine spezielle Sektion hat Apple bereits auf seiner Internetseite eingerichtet. In bietet Apple vor allem Zubehör wie Sound-Docks, Taschen, Kopfhörer und andere Gadgets an.