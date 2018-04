iPhone 4S

Apple freut sich: Über 1 Mio. Vorbestellungen fürs iPhone 4S in 24 Stunden

Apple gab heute bekannt, dass weltweit innerhalb eines Tages mehr als eine Million iPhone 4S vorbestellt wurden. Damit übertrifft das 4S die alte iPhone-Rekordmarke des iPhone 4 (600.000 Vorbestellungen an einem Tag) deutlich. Der Marktstart des iPhone 4S in Deutschland ist am Freitag, den 14. Oktober, ab 8 Uhr.

© Apple Optisch unterscheidet sich das iPhone 4S nicht von seinem Vorgänger. Das Innenleben wurde jedoch aufgerüstet.

Das neue iPhone 4S wird in allen sieben Apple Retail Stores in Deutschland ab 8.00 Uhr am Freitag, 14. Oktober erhältlich sein. Jedem Kunden, der ein iPhone 4S in einem Apple Retail Store erwirbt, wird vor Ort die Möglichkeit geboten, durch das kostenlose persönliche Setup sein iPhone 4S individuell einzurichten. Die Apple-Mitarbeiten helfen dem Kunden seinen E-Mail-Account anzulegen, zeigen ihm neue Apps und mehr. Sie helfen dabei, dass iPhone 4S so einzurichten, wie es sich der Kunde wünscht. Das neue iPhone 4S ist mit dem neuen Betriebssystem iOS 5 ausgestattet. Es verfügt über einige markante Hardware-Verbesserungen, unterscheidet sich aber optisch nicht von seinem Vorgänger iPhone 4. Das neue iPhone 4S wird in Schwarz und Weiß mit einem internen Speicher von 16, 32 oder 64 Gigabyte Kapazität angeboten. Das iPhone 4S ist in Deutschland bei Apple Online Stores, über die Apple Retail Stores, bei ausgewählten Mobilfunkprovidern sowie über ausgewählte autorisierte Apple Händler verfügbar. Das Apple iPhone 4S wird Ende Oktober in 23 Ländern lieferbar sein. Hier erfahren Sie, wo Sie ein iPhone 4S bekommen können