Heute Abend gibt es wieder offizielle Neuigkeiten aus dem Hause Apple. Neben einen iPod-Freshup wird man hoffentlich etwas über den Verbleib des weissen iPhone erfahren.

Jedes Jahr im September veranstaltet Apple ein Event, um die neueste iPod-Generation vorzustellen. Einige Zeit wurde gemunkelt, heuer finde es am 7. September statt - doch nun wurde am 1. September geladen. Anders als die Jahre zuvor hat das Event diesmal keinen Slogan - lediglich das Bild (siehe oben) wurde verschickt. Spekuliert wird seitdem, was sich in dem Apple-Logo-förmigen Resonanzloch des Gitarrenkorpus verbirgt. Ganz schwach kann man einen Gegenstand erkennen, doch auch ein wenig Spielerei mit den Helligkeits- und Kontrastwerten bringt nichts Eindeutiges zu Tage.

[Update] Wie dem auch sei - unzweifelhaft wird das Hauptthema Musik sein. Schade nur deswegen, weil eine Ankündigung des lange erwarteten neuen Apple TV bzw. iTV dort so gar nicht hinpassen würde. Weitere Spekulationen ranken sich um eine neue Version des iPad - etwa ein iPad mini mit 7-Zoll-Display. Das könnte man mit Müh' und Not in das Thema Musik pferchen. In erster Linie wird es also um die neuen iPods gehen. Ob die Linie iPod shuffle, iPod nano, iPod Classic und iPod touch so weiter bestehen bleibt, wird man auf dem Event sehen. Als recht wahrscheinlich gilt, dass der iPod touch in einer neuen Version - die vierte Generation - vorgestellt wird. Wie die Jahre zuvor dürfte er einige Gene des iPhones abbekommen. So etwa das hochauflösende Retina-Display, eine oder zwei Kameras für Facetime und Videofilme und einen schnelleren Prozessor. Der iPod nano soll schrumpfen und quasi nur noch aus einem rechteckigen Touchscreen bestehen.

Ob man auf dem Event etwas zum Verbleib des weissen iPhone erfahren wird, bleibt zu hoffen. Auch ein oder zwei Worte über die Lieferschwierigkeiten beim iPhone wären klasse. Die Telekom und natürlich alle willigen iPhone-Käufer sind genervt von den langen Wartezeiten auf die nächste Lieferung. Inzwischen wurden Gerüchte laut, wonach zum Ende des "Bumper-Program" - bei dem man eine kostenlose Gummihülle für das iPhone 4 bekommt - ab 30. September neue, überarbeitete iPhone 4 ausgeliefert werden sollen. Bei diesen soll das Antennenproblem ein für allemal gelöst sein.

Des weiteren könnte man am Abend des 1. September das Update für iOS 4.1 erwarten. Es könnte ein wenig an den Empfangsproblemen beim iPhone 4 feilen und dem unter iOS 4.0 leidenden iPhone 3G wieder auf die Sprünge helfen. Zudem könnte Apple auch dem iPad endlich das Update auf iOS 4 spendieren - ausnahmsweise mal etwas vorzeitig. Denn angekündigt war das Update beim Start des iPad für Herbst.

Ein weiteres Gerücht dreht zum um einen Streaming-Dienst von Apple. Damit soll man Musik von einem Rechner im Netzwerk per iTunes auf ein iPhone oder einen iPod touch streamen können. Alternativ dient auch ein Cloud Service wie Mobile Me als Streaming-Quelle.

Der Termin am 1. September scheint nicht zufällig gewählt. Nur zwei Tage später, und die Apple-Neuheiten könnten im Buzz der IFA untergehen. So dreht Apple den Spieß um und sorgt schon vor der Mega-Messe für Gesprächsstoff.