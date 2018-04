Apple iPhone 3G - Performanceprobleme bald gelöst.

Das iPhone 3G hat mit dem Speicherhunger der aktuellen Version 4 des Betriebssystems iOS zu kämpfen. Nutzer ärgern sich über das Schneckentempo ihres "High-End-Smartphoens". Jetzt soll Abhilfe kommen.

iOS 4 bringt für das iPhone 3GS und das iPhone 4 viele Neuerungen und Features - echte Mehrwerte. Auch das iPhone 3G kann man auf iOS 4 updaten - bekommt aber nicht so viel Extras wie neuere iPhones. Denn der Speicher des iPhone 3G ist kleiner.

Nicht nur, dass Features wie der veränderbare Hintergrund des Homescreens und Multitasking fehlen. iOS 4 geht dem Gerät gehörig auf die Performance. Nutzer berichten von sehr langsamen Reaktionszeiten des Gerätes, seit iOS 4 aufgespielt wurde. Eindeutige Gründe dafür konnte man zwar noch nicht ausmachen. Das Ausschalten der Spotlight-Suche und ein Reset des Gerätes sollen ein wenig helfen. Aber die ultimative Lösung ist dies offenbar nicht.

Erfreulicherweise reagiert Apple und verspricht eine Lösung per Firmware-Update. Die Ankündigung erfolgte per typische Steve-Jobs-E-Mail - an einen iPhone-3G-Besitzer. Dieser schrieb an Jobs, dass er seine Hoffnungen in die Updates auf 4.0.1 und 4.0.2 setzte und keinen Jailbreak oder andere Methoden verwenden möchte sondern auf eine Lösung von Apple warte. Steve Jobs antwortete darauf: "Software update coming soon."

Mit einem Lösung per Firmware-Update könne man also rechnen - sofern die Antwort-Mail echt ist. Im September könnte ein Update auf iOS 4.1 erscheinen, denn iPhone-Entwickler können mit dieser Version schon eine Weile herumexperimentieren.