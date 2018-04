Apple iPhone 3GS bei Metro für 595 Euro

Der Großhandelsmarkt Metro bietet ab morgen das Apple iPhone 3GS für Gewerbetreibende für 595 Euro brutto an.

Der deutsche Großhandelskonzern Metro wird das iPhone 3GS ab dem 30. September im Sortiment haben. Gewerbeschein-Besitzer und Firmen können dann für 500 Euro netto respektive 595 Euro brutto zugreifen. Privatpersonen sind leider ausgeschlossen.

Es handelt sich um die 8-Gigabyte-Version des Apple iPhone 3GS. Es kommt ohne Vertrag und ohne SIM-Lock - kann also mit jeder Mobilfunkkarte verwendet werden.

Ein Preisvergleich drängt sich auf. Bei der Telekom gibt es das iPhone 3GS mit 8 GB noch zu kaufen. Allerdings nur mit Vertrag. Auf die Laufzeit gerechnet kommt man im günstigsten Fall auf rund 800 Euro. Wohl gemerkt hat man dafür aber auch etliche Dienste, die man in Anspruch nehmen kann.

Eine Alternative gibt es beim 3Gstore - dort kostet das iPhone 3GS, allerdings mit 16 GB, 795 Euro ohne Vertrag und SIM-Lock. Auf Preisvergleichsseiten wird man Preise zwischen 600 (B-Ware) und 850 Euro finden.

Anders sieht es aus, wenn man die Preise für das aktuelle iPhone 4 im Ausland betrachtet. Die Differenz zum Metro-Angebot ist dabei geringer. In England kostet es rund 600 Euro, in Frankreich 629 Euro und in der Schweiz 565 Euro (plus Zoll) - jeweils die 16-GB-Version ohne SIM-Lock und Vertrag.

Das Angebot der Metro für das iPhone 3GS ist für den deutschen Raum nicht schlecht. Ist man öfters im besagten Nachbarländern unterwegs, kann man für etwa das gleiche Geld über die neue iPhone-Version nachdenken.