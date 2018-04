Apple verschenkt auch dieses Jahr wieder 12 Tage lang Inhalte aus iTunes über die App "12 Tage Geschenke".

Zwischen den 26. Dezember 2010 und dem 6. Januar 2011 gibt es von Apple wie schon vergangenes Jahr wieder Geschenke. Apple verschenkt jeden Tag Inhalte aus iTunes wie Songs, Musikvideos, Apps, Bücher, TV-Folgen oder Filme. Welches Geschenk es am jeweiligen Tag gibt, erfährt man, wenn man die App "12 Tage Geschenke" auf seinem iGerät installiert. Eine Push-Benachrichtigung oder ein Blick in die App verrät, was es an dem Tag - und nur an dem Tag - kostenlos gibt.

Wer auch ohne die 12-Tage-App wissen möchte, was Apple aktuell verschenkt, kann sich bei einem Newsletter von Apple anmelden.

Welche Apps, Filme oder andere Inhalte Apple an seine Nutzer verteilt, ist noch nicht bekannt. Vergangenes Jahr gab es ein Hörspiel, diverse Spiele-Apps, eine TV-Pilotserie (Fringe), einige Musikvideos und Songs.