Heute Abend um 19h (deutscher Zeit) eröffnet Apple in San Francisco seine alljährliche Entwickler-Konferenz WWDC. Sicher ist bisher nur, dass neben dem Computer-Betriebssystem Mountain Lion auch das iPhone-System iOS 6 eine wichtige Rolle spielen wird. Aber was kommt noch?

Offiziell angekündigt hat Apple bisher nur Infos zum neuen Mac OS X Mountain Lion. Doch als sicher gilt auch, dass das Betriebssystem iOS 6 für iPhone, iPad und iPod Touch ein großes Thema sein wird. Wenn man Gerüchten glaubt, dann will Apple darin erstmals eigene Straßenkarten verwenden, Google Maps könnte also vom iPhone fliegen. Eine weitere Neuerung von iOS 6 wird die Integration von Facebook sein, das ähnlich nahtlos in das mobile System eingepasst werden dürfte wie Twitter bei iOS 5. Im Gegensatz zum Karten-Gerücht ist diese Info bestätigt, Apple-Chef Tim Cook höchstpersönlich hat das Feature vor einigen Tagen auf einer Konferenz angekündigt. Dass Apple auf der WWDC auch schon Details zum iPhone 5 veröffentlicht, gilt dagegen als äußerst unwahrscheinlich. Viel realistischer sind dagegen neue iMacs, Macbook Air, Macbook Pro und Mac Pro. Apple wird voraussichtlich seine komplette Computer-Modellreihe erneuern, neben Intels neuen Ivi-Bridge-Chipsätzen sind auch hochauflösende Displays mit 1080p im Gespräch. Heute Abend um 19 Uhr geht's los, connect ist dran und wird zeitnah berichten.