Apple mit drei neuen iPods

Apple hat seine iPod-Produktpalette komplett renoviert. Die neuen iPods sind ab sofort erhältlich und weisen teilweise enorme Verbesserungen gegenüber bisherigen Modellen auf.

Wenn Sie erst kürzlich einen neuen iPod erworben haben, dann sollten Sie überlegen, von einem eventuellen Rückgaberecht Gebrauch zu machen. Apple hat alle drei Modelle, namentlich Shuffle, Nano und Touch überarbeitet und den iPods dabei teilweise beträchtliche Verbesserungen spendiert.

iPod Shuffle mit Tasten und Sprachsteuerung

So vereint der neue iPod Shuffle die Vorzüge seiner beiden Vorgänger, d.h die am Gerät angebrachten Tasten des Shuffle der zweiten Generation und die Sprachsteuerung des (tastenlosen) Shuffle der dritten Generation.

Ein Display enthält der neue Shuffle entgegen den Erwartungen einiger Branchenkenner nicht. In das Gehäuse des mit Abmessungen von 29 x 31,6 x 8,7mm und einem Gewicht von 12,5 äußerst kompakten Gerätes ist ein Clip integriert, über das sich der Player an der Kleidung befestigen lässt. Mit zwei Gigabyte Speicher kostet der neue Shuffle 49 Euro.

iPod Nano mit Multitouch-Display

Wie der iPod Shuffle ist auch der Nano in den Farben Blau, Pink, Goldgelb und Lindgrün sowie in einem Alu-Ton erhältlich. Hinzu kommt ein rotes Modell. Den mit diesem erzielten Gewinn führt Apple an gemeinnützige Einrichtungen ab.

Gegenüber seinem Vorgänger ist der neue Nano in Abmessung und Gewicht um nahezu die Hälfte geschrumpft, konkret auf zierliche 37,5 x 40,9 x 8,78 mm bzw. 21 Gramm. Highlight unter den Neuerungen ist zweifellos das multitouchfähige Display. Mit einer Diagonalen von knapp vier Zentimetern und einer Auflösung von 240 x 240 Pixeln ist es so groß, dass vier Icons im vom iPhone gewohnten Look hineinpassen. Der Display-Inhalt lässt sich durch eine Drehbewegung der Finger jeweils um ein Viertel drehen. So kann man das Display auch dann gut ablesen, wenn man den Nano mit dem neuerdings in das Gehäuse integrierten Clip an der Kleidung befestigt hat. Bereits vom Vorgängermodell bekannte Funktionen wie das UKW-Radio und ein Schrittzähler bleiben auch beim neuen Nano erhalten.

Mit einem Speichervolumen von acht Gigabyte kostet der iPod Nano künftig 159 Euro, mit 16 Gigabyte 189 Euro.

iPod Touch mit Kameras und Retina-Display

Der neue iPod Touch hat seine Neuerungen auf den ersten Blick von Apples Smartphone, dem iPhone 4 geerbt. Dazu gehört vor allem das mit einer Auflösung von 960 x 640 Pixeln extrem knackige, so genannte Retina-Display. Dazu gehören aber auch je eine Kamera an der Vorder- und der Rückseite des Gerätes und das dreiachsige Gyroskop, von dem vor allem Gamer profitieren.

Erst auf den zweiten Blick zeigt sich, dass die Kamera an der Rückseite deutlich schlechter ist als das hochwertige Pendant im iPhone 4. Aus der Auflösung von 960 x 720 Pixeln ergibt sich ein Megapixel-Wert von 0,7, deutlich weniger als die 5 Megapixel des iPhone 4. Immerhin reicht die vertikale Auflösung von 720 Pixeln für HD-Video. Dank der beiden Kameras lässt sich der iPod Touch auch für Videotelefonate über Apples Dienst Facetime verwenden.

Der mit einer Höhe von 7,2mm erneut dünner gewordene iPod Touch kostet mit acht Gigabyte Speicher 229 Euro. Modelle mit 32 und 64 Gigabyte sind für 299 und 399 Euro erhältlich.