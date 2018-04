Apple tauscht Gehäuseschrauben beim iPhone 4

Statt Kreuzschlitz- halten nun Sicherheits-Torx-Schrauben das iPhone zusammen. Will Apple damit Gehäusetauschern ins Handwerk fahren?

Durch die massive Verzögerung des weissen iPhone 4 ist es zum Volkssport geworden, die schwarzen Gehäuseschalen selbst gegen nachgemachte weisse zu tauschen. Daran verdienen die Hersteller der (inoffiziellen) Gehäuseteile, aber auch Verkäufer, die ein so umgestaltetes und nun weisses iPhone 4 für teuer Geld als Original bei Ebay anbieten.

Offenbar will sich Apple das nun nicht mehr länger mit ansehen und geht einen einfachen wie scheinbar effizienten Weg. Statt Kreuzschlitz-Schrauben einzusetzen, verwendet Apple nun spezielle Torx-Schrauben (siehe Bild). Einen kleinen Kreuzschlitz-Schraubendreher hat jeder zu Hause oder kann ihn günstig kaufen, um die Gehäusetauschaktion durchzuführen. Die Torx-Schrauben sind allerdings schwerer zu öffnen. Entsprechende Bits finden sich nicht in den üblichen oder gar in Sicherheits-Bit-Sätzen. Es handelt sich um eine Fünfkant-Variante von Torx - gängige Torx-Schrauben haben sechs Kanten.

Ursprünglich wurden diese Schrauben laut 9to5mac.com nur bei Austauschgeräten oder bei Servicefällen eingebaut. Nun liefert Apple das iPhone 4 offenbar nur noch mit diesen Sicherheitsschrauben aus. Warum Apple diese Schrauben nicht von Anfang an eingesetzt hat, ist unklar. Bilder des iPhone auf der Apple-Seite weisen schon immer die Torx-Schrauben auf.

Bleibt abzuwarten, wann es die ersten "iPhone-4-Öffnungs-Tools" - Schraubendreher mit dem Fünfkant-Torx - zu kaufen geben wird. Denn ähnlich wie Apple geht z.B. auch Nintendo vor, um Modifikationen, etwa an der Handheld-Konsole Nintendo DS, zu verhindern. Das Spezialwerkzeug zum Öffnen gibt es inzwischen für wenige Cent im Internet zu kaufen.