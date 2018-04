Asus Eee Pad mit UMTS ist da

Ab heute ist das 10-Zoll-Tablet Eee Pad Transformer TF101G verfügbar. Das Tablet kostet mit 16 GB Speicher sowie UMTS-Funkeinheit 499 Euro. Ein Bundle aus Eee Pad plus Tastatur-Dockingstation gibt es für 599 Euro.

Seit etwa einer Woche ist das 680 Gramm schwere Tablet bereits in der reinen WLAN-Version zu bekommen. Jetzt ist auch die Version mit UMTS/WLAN-Funkeinheit in Deutschland verfügbar. Zunächst wird das Eee Pad Transformer TF101G nur in den Shops und bei Partnern von The Phone House sowie über deren Onlineseiten angeboten.

Das Asus-Tab ist mit 16 Gigabyte Speicher, einem Tegra 2 Dual-Core-Prozessor sowie einem Gigabyte Arbeitsspeicher ausgerüstet. Es wird mit dem Betriebssystem Android 3.1 ausgeliefert, ein Update auf Android 3.2 ist aber bereits online verfügbar.

Das Eee Pad geht via HSPA+ (Empfang: max. 28 Megabit/Sekunde, Senden: 11 Megabit/Sekunde) sowie WLAN (alle Standards) online. Es ist mit Bluetooth, GPS und Mini-HDMI-Schnittstelle ausgestattet, zwei Digitalkameras (Front: 1,2 Megapixel, Rückseite: 5 Megapixel) sind auch vorhanden. Mit Hilfe der Tastatur-Dockingstation wird aus dem Eee Pad Transformer ein Netbook plus Touchpad. Der in der Dockingstation integrierte 3300 mAh-Akku verlängert die Laufzeit des Eee Pad auf bis zu 16 Stunden. Die Dockingstation mit der vollständigen Buchstabentastatur und dem SD-Kartenleser wiegt 640 Gramm.