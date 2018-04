Asus startet jetzt den Verkauf der LTE-Version seines 10 Zoll-Tablets Transformer Pad TF300TL. Das Tablet mit dem Quadcore-Prozessor und dem schnellen Internet-Zugang wird 529 Euro kosten. Es ist auch im Bundle mit Docking-Tastatur erhältlich.

Asus hat seine Transformer Pad-Reihe erweitert. Ab Mitte August gibt es das 10,1 Zoll-Tablet mit dem schnellen Quadcore-Prozessor auch in einer Version für den Einsatz in schnellen LTE-Mobilfunknetzen. Theoretisch sind damit Empfangsgeschwindigkeiten von 300 Megabit pro Sekunde möglich, obwohl die LTE-Netze der Telekom (Empfang: max. 100 Mbit/s) sowie Vodafone und O2 (max. 50 Mbit/s) noch nicht ganz so flotte Übertragungen erlauben. Ohne lange Ladezeiten lassen sich über LTE beispielsweise HD-Videos auf YouTube ansehen oder HD-TV-Streams verfolgen. Das Pad hat eine maximale Laufzeit von 9,5 Stunden - in Kombination mit der ebenfalls lieferbaren Docking-Tastatur lassen sich aber auch Dauereinsätze von 14 Stunden realisieren.

Für ruckelfreie Zugriffe auf das Internet oder HD-Videos sorgt der 1,4 Gigahertz schnelle Quadcore-Prozessor von Nvidia, dem eine integrierte Nvidia 12 Core GeForce-Grafikkarte sowie 1 Gigabyte Arbeitsspeicher zur Verfügung stehen. Der interne Speicher des Tablets verfügt über 32 Gigabyte Speicher. Er ist per MicroSD-Karte erweiterbar, zudem bietet Asus den Tablet-Nutzern weitere 8 Gigabyte Speicherplatz im Web.

Das Transformer Pad TF300TL gibt es ab Mitte August 2012 in den Farben Blau, Rot und Weiß. Das Transformer Pad kostet ohne Docking-Tastatur 529 Euro, mit Tastatur soll es 629 Euro kosten. Spezifikationen Asus Transformer Pad TF300TL

Display: 10,1 Zoll (25,7 Zentimeter), Auflösung 1.280 x 800 Pixel, IPS-Panel

Prozessor: 1, 2 Ghz Quadcore Nvidia Tegra 3

Grafik: Nvidia 12 Core GeForce (integriert)

Betriebssystem: Android 4.0 (Ice Cream Sandwich)

Internet-Zugang: Qualcomm LTE-Modem MDM9200 (Empfang: bis 100 Mbit/s; Senden: 50 Mbit/s), UMTS/HSPA+, WLAN (b/g/n)

Speicher: 1 GB DDR3 RAM, 32 GB intern (erweiterbar), 8 GB Asus WebStorage

Kameras: 1,2 Megapixel (Frontseite); 8 Megapixel Autofokus-Kamera (Rückseite)

Akku: 2.940 mAh, plus 2.940 mAh in Docking-Tastatur

Akkulaufzeit: max 9,5 Stunden (nur Pad), max 14 Stunden (mit Docking-Tastatur)

Gewicht: 635 Gramm ( Pad), plus 546 Gramm (Docking-Tastatur)

Größe: 26 x 18,1 x 1,0 cm (nur Pad), 26 x 18,1 x 1,0 cm (Docking-Tastatur)

Farbvarianten: weiß, blau, rot

Preis: Pad ohne Docking-Tastatur 529 Euro, Pad mit Docking-Tastatur 629 Euro