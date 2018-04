Smartphone-Tablet

Asus Padfone ab August bei E-Plus

Das Asus PadFone ist ein Android-Smartphone mit 4,3 Zoll-Bildschirm, das sich in ein Tablet mit 10,1 Zoll-Display oder ein Netbook verwandeln lässt. Ab 1. August kommt die clevere 3-in-1-Lösung für 699 Euro in Deutschland in den Handel.

© Asus Asus Padfone: Smartphone plus Station plus Station Dock

Um zu telefonieren oder E-Mails abzurufen, wird das Asus PadFone als Smartphone genutzt. Das Phone wiegt 129 Gramm, nutzt Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) und wird von einen 1,5 Gigahertz schnelle Dualcore-Prozessor angetrieben. Sobald es mit der Asus PadFone Station kombiniert wird, entsteht ein vollwertiges Tablet inklusive kapazitivem 10,1 Zoll (25,7 Zentimeter) Multi-Touch-Bildschirm und einer verlängerten Akkulaufzeit, dank zusätzlichen 6.600 mAh-Akku. Zusätzlich gibt es für das Asus PadFone auch ein Station Dock, welches das Tablet-Phone in ein Netbook erweitert. Für schnelle Notizen oder das exakte Anwählen kleiner Bedienfelder lässt sich der mitgelieferte PadFone Stylus nutzen. Der Stift ist zudem mit einem Mikrofon und einem Empfänger ausgestattet, so dass er sogar als Bluetooth Headset für das PadFone genutzt werden kann. Anzeige Preis und VerfügbarkeitDer Marktstart der bereits Ende Februar zum ersten Mal vorgestellten 3-in-1-Lösung erfolgt am 1. August. In der Anfangsphase wird das Asus PadFone in Deutschland exklusiv über E-Plus vertrieben. Der empfohlene Verkaufspreis für das PadFone inklusive PadFone-Station und PadFone-Stylus beträgt 699 Euro. Das PadFone Station Dock gibt es im Asus Onlineshop.Spezifikationen Asus PadFone Akku: 1.520 mAh Lithium-Ionen

Ausdauer: UMTS Gesprächszeit bis 8 Stunden, GSM bis 15,5 Stunden

Betriebssystem: Android 4.0 (Ice Cream Sandwich)

Bildschirm: 10,9 cm (4,3 Zoll), Auflösung: 960 x 540, Super AMOLED Display mit Corning Gorilla Glas

Gewicht: 129 Gramm

Größe: 128 x 65 x 9 mm

Kameras: 8 Megapixel mit Auto-Focus und LED Blitz (Rückseite), VGA-Kamera (vorne)

Prozessor: 1,5 Gigahertz Dualcore (Qualcomm 8260A Snapdragon S4); Grafik: Adreno 225 GPU

Online-Zugang: GSM/UMTS/ HSPA+ (Empfang: 42 Mbit/s, Senden: 5,76 Mbit/s), WLAN b/g/nt

Speicher: 16 GB (erweiterbar per Online Speicher und MicroSD-Karte), Arbeitsspeicher: 1 Gigabyte Spezifikationen Asus PadFone Station Akku: 6.600 mAh Lithium-Ionen

Bildschirm: 25,7 cm (10,1 Zoll), Auflösung: 1.280 x 800 Pixel, Corning Gorilla Glas

Gewicht: 724 Gramm

Größe: 273 x 177 x 14 mm

Kameras: PadFone-Kamera (Rückseite), Kamera mit 1.280 x 800 Pixel (Front) Kamera Den Den ersten Connect-Test desPadFones finden Sie hier.

