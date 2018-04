Audio Streaming Workshop bei Steiner Box am 27. & 28. März in Nürnberg

Musik von Netzwerkplayern in höchster Qualität ist seit Monaten ein großes Thema. Der Grund dafür ist aber nicht nur deren Klangqualität, sondern auch die vielfältigen Möglichkeiten dieser Geräte.

So werden am Freitag den 27.3 zwischen 14 und 19 Uhr und am Samstag den 28.3. von10 bis 14 Uhr nicht nur alle Linn DS-Player und Logitechs Squeezbox Duet sowie der streamingfähige CD-Receiver Pioneer Z9 vorgeführt, sondern auch Fragen der Konfiguration und Bedienung umfangreich beantwortet. Und für alle, die es ganz genau wissen möchten, gibt es zudem Extra-Vorführungen verschiedener Ripping-Verfahren und verschiedener Auflösungen (von MP3 bis hin zu Studio Master mit 24bit/192 kHz). www.steinerbox.de