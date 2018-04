Eine deutsch-englische Klang-Freundschaft kann man bei Loftsound am Samstag den 28.3 von 11-17 Uhr bewundern.

Eine deutsch-englische Klang-Freundschaft kann man bei Loftsound am Samstag den 28.3 von 11-17 Uhr bewundern. So werden nicht nur Naim Highlights wie der Festplatten/Netzwerk-Player HDX, selbstverständlich mit unterschiedlichen Netzteilen, die stereoplay Referenz-Phonostufe Superline oder der neue Nait XS vorgeführt, auch die Lautsprecher des Münchner Herstellers Audiophil stehen im Rampenlicht. Ein guter Grund für einen Ausflug in das nördliche Sauerland.