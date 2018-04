Mit den TX-SR 706 und dem TX-SR 806 greift Onkyo in der Mittelklasse mit viel Ausstattung und niedrigen Preisen an.

Onkyo präsentiert zwei neue Heimkino-Boliden mit THX-Zertifizierung. Die beiden Neuen kommen mit HDMI-Eingängen, einer erweiterten THX-Zertifizierung und dynamischer Loudness- und Surroundpegelanpassung auf den Markt. Der TX-SR706 ist ein Receiver mit Faroudja-Scaler mit 1080p Unterstützung. Der THX Ultra2 Plus zertifizierte TX-SR806 kommt mit 5 HDMI-Eingängen und wartet wie die ganz großen Onkyo-Receiver mit einer edlen Frontklappe auf. Die für viele Kunden sicherlich interessanteste Neuerung ist jedoch der im Vergleich zum Vorjahresmodell drastisch gesenkte Preis.Mit der neuesten HDMI-Version 1.3a stellen beide Receiver Schaltzentralen für alle hochauflösenden Medien inklusive Blu-ray Disc sowie hochauflösende Fernsehübertragungen dar. Sie können bis zu vier und beim größeren TX-SR806 sogar bis zu fünf Komponenten über HDMI an den AV-Receiver anschließen, um die Signale von kompatiblen Quellen zu empfangen, zu verarbeiten und zwischen diesen umzuschalten, und Sie können ein 1080p Videosignal digital und verlustfrei an einen HD-kompatiblen Fernseher oder Projektor weiterleiten. Für hochauflösenden Heimkinoklang befindet sich ein hochwertiger Decoder für die neuen HD-Surroundformate - Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio - an Bord.

Der TX-SR706 wird für empfohlene 800 Euro erhältlich sein und der TX-SR806 wird für empfohlene 1000 Euro angeboten. Beide Onkyo Heimkinoreceiver werden ab Ende August im führenden Fachhandel verfügbar sein.

Weitere Informationen unter www.onkyo.de