Ay Yildiz , die Mobilfunkmarke von E-Plus für die türkische Community in Deutschland, bietet ihren Kunden zum Zuckerfest einen besonderen Bonus: Aystar Prepaid-Kunden erhalten in der Zeit vom 17. bis zum 21. August Bonusminuten für Telefonate in die Türkei. Wer sein Aystar-Guthaben in dieser Zeit mit mindestens 15 Euro auflädt, bekommt 100 Bonusminuten für Gespräche in alle türkischen Netze.

News: Allnet-Angebote von Ay Yildiz

Die Bonusminuten gelten für sechs Tage und lassen sich damit auch während des Zuckerfestes und in den Tagen danach für Telefonate zu Verwandten, Freunden und Geschäftspartnern in der Türkei nutzen.