B&W Diamond Serie am 28. + 29.5. bei HiFi im Hinterhof in Berlin

Die neue Diamond Serie von Bowers & Wilkins wird in der Großbeerenstr. 65/66 bei HiFi im Hinterhof präsentiert. Am 28. und am 29. Mai steht zudem B&W-Produktmanager Ulf Soldan bereit Fragen zu den gefeierten Neuentwicklungen zu beantworten. www.hifi-im-hinterhof.de Tel. 030/25375310