B&W Signature - Die letzten 25

Bei ihrer Einführung vor zwei Jahren machte B&Ws Signature Diamond mächtig Wirbel: Sie sah so entzückend anders aus und klang in vielen Belangen doch genauso gut (oder sogar besser) wie die große Nautilus - was einige Begehrlichkeiten weckte. Doch sind ihre Tage gezählt. Das 16_800 Euro teure Kleinod war strikt auf eine Stückzahl von nur 1000 limitiert, und nun gingen die letzten 25 für Deutschland produzierten Paar "Sigs" in den Handel. Wer diesen Traum noch erwerben will, sollte jetzt zugreifen. Unter: www.gute-anlage.de finden Sie eine Liste jener Händler, bei denen die letzten der Signature-Juwelen stehen.