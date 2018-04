B&W Zeppelin Air ist das erste Audiosystem mit Apple AirPlay. Vom 1. bis 5. März gibt es ihn auf der CeBIT in Hannover zu hören, zu sehen und zu gewinnen.

Wer legt sein iPad zum Musikhören schon gern an die Leine, wenn er es gerade auf dem Sofa zum Spielen nutzen möchte? B&W will zur CeBIT eine Lösung präsentieren: Der Zeppelin Air soll das erste Audiosystem sein, das Apples Airplay-Technologie integriert hat. Er soll über ein WLAN-Netzwerk die Musik, die MacBook, iPod Touch, iPhone oder iPad via AirPlay senden, empfangen können. Damit würde der Zeppelin Air die Abspielgeräte von der bislang notwendigen Kabelverbindung zur Docking-Station befreien.

Musik drahtlos vom iPod zum Zeppelin Air übertragen

Dank AirPlay soll sich der Nutzer dann mit seinem mobilen Apple-Gerät frei bewegen und es überall in der Wohnung nutzen können, während seine Musik drahtlos auf den Zeppelin Air übertragen wird.

Wer mehrere B&W Zeppelin Air (www.bowers-wilkins.de) für verschiedene Räume besitzt, kann sich über iTunes ein Multiroom-Audiosystem für den gesamten Wohnbereich oder das ganze Haus einrichten. So lassen sich mehrere Zeppeline gleichzeitig von iTunes ansteuern und mit der kostenlosen Apple Remote-App von iPad, iPhone oder iPod touch fernbedienen - in der ganzen Wohnung läuft dann die gleiche Musik.

Die Klangqualität des Vorgängermodells wollen die Ingenieure von Bowers & Wilkins verbessert haben. Die neu integrierten Digital/Analog-Wandler samplen alle digitalen Eingangssignale von 24Bit bei 96kHz up.

Eine USB-Schnittstelle hat der B&W Zeppelin Air auch im Gepäck. Darüber kann der Nutzer das vollaktive 2.1-System mit Firmware-Updates immer auf den aktuellen Stand bringen. Über USB lassen sich natürlich auch Musik und Ton vom Computer wiedergeben oder der am Zeppelin Air angedockte Apple-Player mit iTunes synchronisieren.

Das Design des Vorgängers wurde nur in einigen Details aktualisiert.

Kompatibilität, Preise und Verfügbarkeit

Der Zeppelin Air ist kompatibel mit iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone, iPod touch (4., 3., 2. und 1. Generation), iPod classic und iPod nano (6., 5., 4., 3. und 2. Generation). AirPlay erfordert iTunes 10.1 oder höher und iPhone, iPad oder iPod Touch mit iOS 4.2 oder höher.

Der B&W Zeppelin Air ist ab Mitte März für rund 600 Euro erhältlich.

Zum Hören und Anfassen

Auf der CeBIT (www.cebit.de) wird der neue B&W Zeppelin Air bei mStore im OS X - Business Park in Halle 2 an Stand A20 ausgestellt. Dort gibt es an jedem Messetag auch zwei Zeppelin Air zu gewinnen.