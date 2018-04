Android-Smartphone

One XL: HTC bringt Topmodell mit LTE

Das HTC One XL steht scheinbar kurz vor dem Markstart in Deutschland. Das neue Topmodell von HTC ist in den schnellen LTE-Netzen einsetzbar, bietet einige Top-Features und besitzt ein 4,7 Zoll großes HD-Display.

© HTC Bald kommt das LTE-Topmodell HTC One XL

Der Marktstart der LTE-Variante des HTC Topmodells scheint in Deutschland bevorzustehen. Erste Onlinehändler haben das HTC One XL bereits gelistet, jedoch ohne einen konkreten Lieferterim zu nennen. Das HTC One XL ist dem aktuellen HTC Topmodell HTC One X (connect-Testurteil "Gut") sehr ähnlich. Wesentlicher Unterschied ist jedoch die zusätzliche LTE-Funkeinheit und der 1,5 Gigahertz schnelle Dualcore-Prozessor. Das HTC One X besitzt nur eine UMTS-Funkeinheit, es wird jedoch von einem 1,5 Gigahertz schnellen Vierkern-Prozessor von Nvidia angetrieben. Anzeige Das HTC One XL verfügt - wie das HTC One X - über einen 4,7 Zoll (11,9 Zentimeter) großen LCD-Bildschirm, der mit 1280 x 720 Bildpunkten besonders detailstark ist. Ein 16 Gigabyte großer interner Speicher, eine 8-Megapixel-Kamera und ein 1800 mAh Akku sind ebenso vorhanden wie Bluetooth 4.0, WLAN (802.11 a/b/g/n), NFC, HDMI- und DLNA-Kontakt. Als Betriebssystem kommt Android 4.0 zum Einsatz, veredelt mit der neusten Version der Oberfläche HTC-Sense. Für guten Sound sorgt die Klangabstimmung von Beats Audio. Dennoch ist das HTC One XL mit 129 Gramm ein Leichtgewicht unter den LTE-Smartphones. Im LTE-Netz kann das HTC One XL Daten mit bis zu 50 Mbit/s empfangen, über UMTS sind Downloadgeschwindigkeit von maximal 21 Mbit/s möglich. Weitere Informationen: HTC One X im Test HTC One S im Test

© LTE Das LTE-Smartphone HTC One XL verfügt über ein, 4,7 Zoll Großdisplay