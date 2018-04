Beafon SL 550: Seniorenhandy mit Klappe

Das Beafon SL 550 ist ein Klapphandy für Senioren. Zu seiner Ausstattung gehören ein 2,4 Zoll-Farbdisplay, eine einfache Kamera und eine SOS-Notruftaste. Im September kommt es für 90 Euro in den Handel.

Leicht und einfach zu bedienen ist das neue Klapphandy von Beafon, das sich speziell an Senioren als Zielgruppe richtet. Das 70 Gramm leichte Beafon SL 550 besitzt ein 2,4 Zoll Farbdisplay, große Tasten, extra laut einstellbare Klingeltöne sowie eine SOS-Notruftaste auf seiner Rückseite.

Eine einfache 1,2 Megapixel-Kamera ist in dem 90 Euro teuren Modell ebenfalls eingebaut. Das in den Farben Schwarz-Weiß oder Schwarz-Silber lieferbare Modell kommt im September in den Handel. Die technische Daten des Beafon SL 550

Display: 2,4 Zoll

Kamera: 1,3 Megapixel

Speicher: max. 300 Telefonbuch-Einträge

Seniorenfeatures: SOS-Notruftaste, große Tasten, 30dB Hörverstärkung

Zusatzfunktionen: Bluetooth, FM-Radio, Taschenlampe, Taschenrechner

Größe: 101 x 50 x 18 mm

Gewicht: 70 g

Preis: 90 Euro inkl. Tischladegerät