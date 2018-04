Becker bringt Ready-Navis in Weiß

Navispezialist Becker bringt im Oktober zwei Modelle seiner Ready-Serie in Weiß. Das Ready 45 ICE und das Ready 50 ICE bietet Kartenmaterial von 44 Ländern und einige Navi-Komfortfunktionen. Die Preise beginnen bei 159 Euro.

Becker präsentiert mit dem Ready 45 ICE und Ready 50 ICE zwei mobile Navimodelle in gletscherweißem Outfit. Die beiden Navisysteme bieten neben ihrer attraktiven Optik auch einiges an aktuellem Navikomfort. Dazu gehört der Fahrspurassistent Pro 3D, der bei anstehendem Fahrspurwechsel die zu wählenden Fahrspur in einer mitlaufenden 3D-Animation anzeigt. Natürlich liefert das vorhandene Kartenmaterial auch 3D-Kartenansichten vom Gelände und markanten Gebäuden.

Die beiden Navimodelle - die sich nur durch verschieden große Displays voneinander unterscheiden - berücksichtigen die aktuelle Verkehrssituation wie auch historische Verkehrsdaten um Staus zu umfahren. Zudem analysieren die Navigeräte permanent die aktuelle Fahrsituation und schlagen dem Fahrer gegebenenfalls Alternativrouten vor. Die mit Kartenmaterial von 44 europäischen Ländern ausgelieferten Navigeräte verfügen zusätzlich auch über eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung.

Die Modelle der Becker Ready ICE Edition kommen Anfang Oktober in den Handel. Dann gibt es das mit einem 4,3 Zoll großen Display ausgestattete Becker Ready 45 für 159 Euro. Für die 5-Zoll-Variante Becker Ready ICE 50 werden laut Hersteller 179 Euro verlangt.

