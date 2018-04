Berlin Festival am 7. und 8. August

Ende 2008 startete das letzte Flugzeug, jetzt erobern die Kulturschaffenden das Gelände zurück. Am 7. und 8. August werden Deichkind, Peter Doherty, Jarvis Cocker u. v. a. auf dem einstigen Rollfeld auftreten.

Am 7. und 8. August landet das Berlin Festival auf dem Flughafen Tempelhof. Wie kaum eine andere Location hat der ehemalige Berliner Zentralflughafen die wechselvolle Geschichte der Stadt nicht nur miterlebt, sondern oft auch mitgestaltet. So spielte Tempelhof zum Beispiel während der Berliner Luftbrücke eine zentrale Rolle. Ende 2008 startete das letzte Flugzeug, jetzt erobern die Kulturschaffenden das Gelände zurück. Anfang August werden Deichkind, Peter Doherty, Jarvis Cocker, Jose Gonzalez, Zoot Woman, Junior Boys u. v. a. auf dem einstigen Rollfeld auftreten. Der Clou: Das Open-Air-Festival wurde so konzipiert, dass selbst bei Regen keiner nass wird, denn der fast 400 Meter lange Flugsteig vor den Hauptgebäuden ist komplett überdacht. Weitere Infos auf www.berlinfestival.de . Im Vorverkauf kostet des Festivalticket 49 Euro (+ VVK), ein Tagestickt 32 Euro (+ VVK). Have fun.