Beyerdynamic stellt preiswerte In-Ear-Kopfhörer vor

Moderne Smartphones und Tablet-PCs sind in der Regel ab Werk mit mehr oder minder klangschwachen Kopfhörern oder Headset ausgestattet. Beyerdynamic präsentiert nun zwei Modelle, die Musikgenuss unterwegs erheblich steigern sollen.

Der DTX 41 iE und seine Headset-Variante MMX 41 iE wollen iPad, iPhone und Co. eine ganze Klasse besser erklingen lassen. Ihr hoher Schalldruckpegel von 114 Dezibel soll gerade an Apple-Geräten, deren Maximallautstärke elektronisch begrenzt ist, für druckvollen Sound sorgen.

Der DTX 41 iE besitzt einen 3,5-Millimeter-Klinkenstecker, der an alle handelsüblichen Smartphones und MP3-Player passt. Beim MMX 41 iE ist am 1,2 Meter langen Anschlusskabel zusätzlich das Mikro und ein Knopf für das Annehmen und Beenden der Telefongespräche untergebracht. Der zum Freisprechen nötige 4-polige Stecker ist kompatibel zu iPhone, iPad, Blackberry, HTC und vielen anderen Mobiltelefonen. Außerdem lässt sich der MMX 41 iE mit den Buchsen für Kopfhörer und Mikrofon am PC oder Notebook verbinden (Adapter liegt bei) und als Computer-Headset nutzen.

Beide Kopfhörer sind in zwei Farbvarianten lieferbar: Racing Green und Virginia Rose. Der DTX 41 iE soll 39 Euro, die MMX-Variante 49 Euro kosten. Beide Modelle sind ab Mitte September erhältlich.

Die Kopfhörer werden erstmals auf der IFA in Berlin (2. bis 7. September) dem breitem Publikum gezeigt (Halle 1.2, Stand 115).