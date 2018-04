Der amerikanische Hersteller Jawbone bringt jetzt die große Variante seines tragbaren Stereo-Lautsprechers Jambox nach Deutschland. Das Bluetooth-Lautsprechersystem Big Jambox kommt Ende Juni für 299 Euro in den Handel.

Die 25,5 Zentimeter lange Big Jambox ist ein mobiles Lautsprechersystem, dass auch im Freien und in großen Räumen einsetzbar ist. Die Stromversorgung erfolgt über Akku - der bis zu 15 Stunden lang Heimkino-Einsätze, Mediaübertragungen oder Musik-Streamings mit einer Akkuladung erlauben soll. Auch der Kontakt zu Smartphone und Tablet erfolgt ohne Kabel - via Bluetooth.

Anzeige

Die Big Jambox ist mit einem 360-Grad-Mikrofon mit Echounterdrückung ausgestattet, so dass es auch für Telefongespräche und Videokonferenzen eingesetzt werden kann. Die integrierte LiveAudio-Technologie und sein Dual-Passiv-Basslautsprecher sollen für dreidimensionalen Klang sorgen. Die Big Jambox lässt sich per Software aktualisiert und kann über unterschiedliche Stimm- und Sprachoptionen personalisiert werden. Apps, Software und neue Funktionen stehen bei Jawbone zum Download bereit.Die in den Farben rot, weiß und anthrazit angebotene Big Jambox ist ab Ende Juni in den Shops der Deutschen Telekom, den Gravis- und Apple-Stores sowie direkt bei Jambone zum Preis 299 Euro (UVP) erhältlich.