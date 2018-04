Binatone bringt DECT-Telefon mit Android. Motorola lizensiert.

Ein DECT-Telefon mit Android, WLAN und Touchscreen kommt in den USA von Binatone.

Binatone hat in den USA ein DECT-Telefon gezeigt, das mit dem Android-Betriebssystem ausgestattet ist. Das Telefon für zu Hause hat einen 2,8-Zoll-Touchscreen und WLAN. So kann man neben normalen Telefonaten ins Festnetz auch mal eben die E-Mails checken. Trotz Android (1.6) als Betriebssystem kann man laut engadget nicht aud den Android Marketplace zugreifen, um etwa die Skype-Applikation nachzuinstallieren, was für dieses Gerät sicherlich sinnvoll wäre.

Das Binatone-Telefon hat zudem eine Basisstation mit integriertem und angeblich vollwertigen Lautsprecher. Durch die Online-Anbindung des Telefons und/oder einem integriertem MP3-Player kann man die Basis als kleine Soundanlage verwenden.

Motorola fand das Konzept offenbar gut und hat sich eine Lizenz besorgt.