Bitkom: 83 Millionen Alt-Handys

Rund 83 Millionen gebrauchte Handys liegen inzwischen ungenutzt in deutschen Wohnungen. Das sind 15 Prozent mehr als im Vorjahr. Zwei Drittel der Bundesbürger horten Althandys in ihren Wohnungen.

Der Althandy-Berg in Deutschland wächst und wächst. Inzwischen liegen rund 83 Millionen Mobiltelefone ungenutzt in deutschen Schubladen, Regalen und Kellern, wie jetzt der Branchenverband Bitkom auf Basis einer repräsentativen Umfrage errechnete. Im letzten Jahr waren es erst 72 Millionen Geräte. Etwa zwei Drittel der Bundesbürger horten ihr Mobiltelefon, das sie nicht mehr benutzen. 18 Prozent der Befragten besitzen zwei ungenutzte Handys oder Smartphones, 9 Prozent haben drei Alt-Handys, 4 Prozent sogar vier oder mehr ungenutzte Mobiltelefone in ihrem Haushalt."Viele Verbraucher heben ihre alten Mobiltelefone zunächst einmal auf, bevor sie zurückgegeben werden", sagt Bitkom-Vizepräsident Volker Smid. Laut Umfrage tut dies jeder dritte Befragte (30 Prozent). Jeder Vierte (23 Prozent) verschenkt sein Handy irgendwann, jeder Zwölfte (8 Prozent) spendet es.Die Geräte enthalten zahlreiche wertvolle Rohstoffe, die in die Wertstoffkreisläufe zurückgeführt werden können. Rund 80 Prozent der verwendeten Materialien in einem Mobiltelefon sind wiederverwertbar. Darunter sind auch wertvolle Metalle wie Gold, Silber und Kupfer sowie seltene Erden. "Zwar sind die Rohstoff-Mengen in jedem einzelnen Handy gering, in Summe kann daraus ein erheblicher Beitrag zum schonenden Umgang mit knappen Ressourcen werden", so Smid.Althandys dürfen nicht in den Hausmüll geworfen werden. Das ist laut Elektrogesetz verboten und kann Bußgeld kosten - dies wird jedoch von zwei Prozent der Befragten getan.

Für die Entsorgung des Handys gibt es mehrere Wege:Entsorgung über MobilfunkbetreiberAlle großen Netzbetreiber nehmen Altgeräte per Post zurück. Dazu können die Kunden portofreie Versandumschläge im Internet anfordern oder im Handy-Shop abholen. Einige Betreiber nehmen alte Handys auch direkt in den Geschäften entgegen. Wer sein Gerät zurückgibt, tut damit gleichzeitig etwas Gutes. Für jedes eingesandte Mobiltelefon spenden viele Unternehmen an Umweltorganisationen, soziale Einrichtungen oder andere Hilfsprojekte. Jeder achte Befragte (12,7 Prozent) gibt sein Altgerät heute beim Händler oder Mobilfunkanbieter ab.Entsorgung über RecyclinghöfeAlte Handys können in den kommunalen Abfallsammelstellen kostenlos abgegeben werden. Knapp 7 Prozent der Befragten tun dies. Die Standorte der Recyclinghöfe erfährt man bei der örtlichen Stadtreinigung. Von dort gehen die Geräte an die Hersteller oder Recyclingunternehmen, die für eine umweltgerechte Entsorgung oder Wiederaufbereitung sorgen.Entsorgung von defekten AkkusAltakkus und Batterien dürfen ebenfalls nicht in den Hausmüll geworfen werden. Wer seinen in die Jahre gekommenen Handy-Akku durch einen neuen ersetzt und so das Handy weiter nutzt, muss den alten Akku ordnungsgemäß entsorgen. Dazu kann man ihn direkt in dem Laden abgeben, wo man den neuen kauft oder in den örtlichen Recyclinghöfen.