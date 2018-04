Blau.de bietet Flatpakete fürs Ausland

Mobilfunk-Discounter Blau.de bietet zwei attraktive Roaming-Pakete fürs Telefonieren und Surfen in EU-Staaten. Das EU Sprachpaket 50 sowie das EU Internet-Paket 50 kostet jeweils 4,99 Euro.

Ab dem 1. Juni können Blau.de-Kunden mit Flat-Optionen beim Telefonieren und beim Surfen in einem EU-Land richtig Geld sparen. Mit dem EU Sprachpaket 50 können Besitzer einer Blau.de-Guthabenkarten 50 Minuten lang sowohl ankommende als auch abgehende Gespräche nach Deutschland führen. Das Paket kostet 4,99 Euro - für eine Gesprächsminute fallen also bei voller Ausnutzung des Pakets nur 10 Cent pro Minute an. Das Paket hat eine Laufzeit von sieben Tagen, wer länger im Ausland unterwegs ist, kann das Paket nach sieben Tagen erneut buchen. Der standardmäßige Roaming-Preis im EU-Bereich liegt bei 46 Cent pro Minute für abgehende Gespräche und 17 Cent pro Minute bei ankommenden Gesprächen. Für 4,99 Euro können Blau.de-Kunden auch das EU Internet-Paket 50 buchen und bis 50 MB Daten im EU-Ausland ohne Zusatzkosten absurfen. Bei voller Nutzung des Internet-Pakets zahlen die Kunden rechnerisch 10 Cent pro Megabyte. Das Neubuchen ist auch bei diesem Paket nach sieben Tagen problemlos möglich. Für den Datenverkehr in EU-Ländern zahlen Blau.de-Kunden normalerweise 49 Cent pro Megabyte.