Blaupunkt bringt Style auf die Ohren

Unterstützt von dem deutschen DJ-Duo "Milk & Sugar" präsentierte Blaupunkt beim IFA-Kick-Off am Berliner "Bundesstrand" seinen neuen On-Ear-Kopfhörer "Style".

In Schwarz und Weiß erhältlich bietet der On Ear mit Wechsel-Ohrpolstern in Pink und Orange die Möglichkeit, sich farblich abzusetzen.

Der Andruck der Bügel ist laut Hersteller angenehm leicht, zudem unterstützt das gepolsterte Kopfband den Tragekomfort. Der Style lässt sich praktisch zusammenfalten und in der mitgelieferten Transporttasche verstauen. Ein besonderes Extra ist die "Share your Music"-Funktion: Der On Ear verfügt über AUX-In und AUX-Out, so dass sich eine weitere Person über den 3,5 Millimeter Ausgang an den Kopfhörer andocken und das Musikerlebnis teilen kann.

Den On-Ear-Kopfhörer Style, der ein klares und bassstarkes Klangbild produzieren soll, ist ab November 2012 erhältlich, zum Preis machte Blaupunkt noch keine Angaben. Sie finden Blaupunkt auf der IFA in Halle 3.2, Stand 114.